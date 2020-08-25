立法會｜立法會議員延任民主派去留　民研最遲下月中起進行電話訪問 (14:30)

香港民研在本月較早時間曾進行類似調查，當時詢問受訪者「你有多支持或反對全體立法會議員繼續出任議員？」鍾劍華表示這只是意見群組的調查，目前的民調應不會採取這種問法，問題將具針對性，範圍會比「全體立法會議員」窄，並會清楚說明結果影響哪些議員，故香港民研將重新設計問卷。

香港民研行政總裁鍾庭耀較早時建議設兩門檻定去留，鍾劍華表示會建議門檻，但最終需民主黨同意。被問及雙門檻會否出現結果不一致的情況，鍾劍華稱需經商討決定採用什麼門檻，但說結果「或出現51%對49%，計算誤差後，實際上沒有分別，因誤差有3、4個百分點」，認為議員最終無法迴避作出政治決定。

民主黨主席胡志偉在同一節目稱，在民調的「方法學」上，包括門檻等問題，民主黨會提出關注的事情，但最終會交由香港民研作決定，目前黨內沒有傾向使用什麼門檻。如民調無法達成去留結果，他稱民主黨會承擔政治責任作決定。

立法會 相關報道：

立法會議員延任民主派去留遵從「兩門檻」 盼廣泛辯論利弊判斷