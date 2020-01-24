新冠肺炎｜政府宣布周五放寬晚市堂食至晚上9時　重開戲院美容院戶外運動場所 (13:45)

．周五（28日）起放寬晚市堂食至晚上9時，維持兩人一枱

．重開戲院、美容院及部分涉及較少身體接觸的戶外運動場所

．市民可在郊野公園及戶外運動時不佩戴口罩

被問到為何放寬晚市堂食至晚上9時，而非更晚或甚至翌晨，陳肇始表示，理解返夜班的市民需要外出用膳，故希望既縮短市民除下口罩的時間，同時平衡市民的需要；放寬食肆晚市後，仍然限兩人一枱。至於豁免市民在郊野公園可不佩戴口罩，涉及哪些公園以及公園的範圍，稍後會發新聞稿公布詳情。

此外，禁晚市堂食及二人限聚令等防疫措施今日午夜屆滿，陳肇始宣布現行措施將延長兩日至周四（27日），維持之前措施包括餐飲處所每天下午6時起至翌日早上4時59分禁止堂食；顧客人數不得超過座位數目的一半，不得多於二人同坐一桌；酒吧或酒館必須關閉；遊戲機中心、浴室及健身中心等表列處所須停止營業；禁止在公眾地方進行二人以上的群組聚集；於公眾地方須一直佩戴口罩。

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