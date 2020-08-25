新冠肺炎｜外傭今起免費檢測病毒　準僱主：檢測後安排入住酒店免感染 (14:00)

檢測必須預約，設於港灣道體育館的樣本採集中心內放有30張等候椅子，外傭登記後到屏風內接受採樣。有外傭因採樣感不適，離場時擦眼淚及打噴嚏。早上前往檢測人流不多，記者約11時到場，一小時內僅約10人前來。

余女士帶同印傭到場接受檢測，表示已為外傭申請新簽證7周仍未獲批，早前印傭住的宿舍有人確診，但檢測後呈陰性，得悉簽證即將獲批，又見政府推出免費檢測便為印傭登記。余女士說，檢測後會安排印傭入住酒店；而印傭入職後，她亦會定時再付費讓印傭接受檢測。

菲律賓外傭Ann等待簽證已兩個多月，一直寄住朋友家中，由於明天（26日）到新僱主家履新，以為轉僱主必須進行檢測，故今特意進行檢測，認為能讓僱主感到安全。她說，職員在她兩個鼻腔及喉嚨都取了樣本，未有感到太不適。她說現時放假會遠離同鄉朋友，獨自看書、做運動避免感染。

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