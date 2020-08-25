學生被裁襲警罪不成立　官稱警員作供沒說出事實全部 (13:00)

被裁定襲警罪名不成立的學生嚴世宏（20歲），因事件致左手骨折。他在庭外表示，當時倒地後被警方壓住，便感到有人「鋤」其左手，事後要住院數天及進行物理治療，現亦「間唔中會痛」，不能拿重物，正與律師商討考慮向警方索償。

裁判官梁少玲在裁決時指出，從呈堂影片可見，被告當時要求涉案警長徐兆雄出示委任證，其間被告筆直站立，亦與徐兆雄有一段距離，隨後被告身後突然有一隻手從下而上伸出，令被告向前跌，並消失在鏡頭前。雖片段未能看到被告有否撲向徐兆雄，但可看到被告一直手持電話拍攝對方，難以突然襲擊他。

梁官又說，另一警員麥永祥在控方主問時從沒提及被告身後有人伸手，直至被辯方盤問時，卻表示不否認片段中的手屬於他，故認為麥永祥沒有說出事實的全部，兩名警員的證供亦因而有矛盾。基於控方不能排除被告只是被麥永祥推才跌向徐兆雄的疑點，裁定被告襲警罪罪名不成立。

控罪原指稱嚴世宏於2019年8月3日，在港鐵黃大仙站B2出口外，襲擊警長徐兆雄。至於另一項指稱嚴世宏於日同地襲擊警員麥永祥的襲警罪，早前已被裁定表證不成立。

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