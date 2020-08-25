全民檢測｜何栢良對計劃成效有保留　馬仲儀不參與屬個人決定無抹黑 (11:33)

何栢良認為本港確診個案減少，預計社區剩餘不多無病徵感染者。他欣賞內地對緊密接觸者的處理，認為值得本港借鑑。

馬仲儀指出，至今仍未知該百個檢測中心地點、環境、樣本處理及參與同事是否有足夠的保護和培訓等，在眾多不明朗因素下，她作為醫生難以推薦病人參與其中。

馬仲儀又認為每人都要有責任感，如有病徵或屬高危群組就應接受檢測，一旦自己工作時在無保護的情況下接觸確診病人，也願意接受醫院安排的檢測。她表示政府對高危群組的檢測工作做得「太慢」，出現走漏個案情況，如果中央想協助香港，可在相關方面提供協助。

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