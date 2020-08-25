全民檢測｜何栢良對計劃成效有保留　馬仲儀不參與屬個人決定無抹黑 (11:33)

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（25日）在商台節目表示，對全民檢測的成效抱有疑問，自己不會參與，強調是考慮背後的科學原則，而且他工作很忙沒空參與，惟不反對市民參加。公共醫療醫生協會會長馬仲儀在同一節目表示對全民檢測的安排、資源運用、成效有保留，故不會報名協助全民檢測，也不會參與。她強調這是個人決定，自己無抹黑計劃，亦不會打壓別人參與。
何栢良認為本港確診個案減少，預計社區剩餘不多無病徵感染者。他欣賞內地對緊密接觸者的處理，認為值得本港借鑑。
馬仲儀指出，至今仍未知該百個檢測中心地點、環境、樣本處理及參與同事是否有足夠的保護和培訓等，在眾多不明朗因素下，她作為醫生難以推薦病人參與其中。
馬仲儀又認為每人都要有責任感，如有病徵或屬高危群組就應接受檢測，一旦自己工作時在無保護的情況下接觸確診病人，也願意接受醫院安排的檢測。她表示政府對高危群組的檢測工作做得「太慢」，出現走漏個案情況，如果中央想協助香港，可在相關方面提供協助。
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