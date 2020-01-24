全民檢測｜林鄭月娥：有專家醫生等抹黑全民檢測　唯一目的是政治計算、抹黑中央 (11:13)

「普及社區檢測計劃」9月1日開始。特首林鄭月娥今（25日）出席行政會議前見記者稱，為何有部分人不願意參加全民檢測，應由自從推出檢測計劃後，不斷抹黑計劃、不斷找藉口叫市民不要參加計劃的所謂專家、醫生及一般人來回答，「點解佢哋要有咁嘅心腸，去阻止市民參與呢個計劃呢？」，又說他們只有一個目的，就是政治計算的目的，找一件事抹黑中央，破壞香港與中央的關係。
林鄭月娥表示，留意到有醫護界的人說為何有檢測能力不集中做特定群組檢測，而啟動「普及社區檢測計劃」，林鄭月娥澄清，兩者完全沒關係，當局會為特定群組檢測，不會把檢測能力用在「普及社區檢測計劃」，不會分散檢測能力，指出「普及社區檢測計劃」是因為獲得中央支援，才有額外、大規模的力量作全民檢測，她請提出該些意見的醫生了解情況，不希望有醫生在不了解情況下對於普及社區檢測提出負面看法。
禁晚市堂食及二人限聚令等防疫措施今日午夜屆滿，林鄭月娥表示，今日稍後會公布最新一輪社交距離措施的詳情。
匡智梨木樹宿舍多數名院友確診
匡智梨木樹宿舍早前有3名員工確診，林鄭月娥稱，當局馬上為院舍院友及緊密接觸者作新型冠狀病毒檢測，有數名院友確診，院舍成為小型群組，衛生防護中心稍後會公布詳情。
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