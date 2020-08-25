天氣｜天文台預測明日驟雨增多　有狂風雷暴 (16:30)

【16:30】酷熱天氣警告現正生效，廣東地區天氣酷熱，下午本港各區氣溫上升至33度或以上。此外，與高空擾動相關的不穩定天氣正影響華中，預料該高空擾動會在明日（26日）稍後抵達華南沿岸。今日（25日）下午4時，強颱風巴威集結在濟州之西南偏南約390公里，預料向西北偏北移動，時速約12公里，橫過東海。
今晚及明日天氣預測漸轉多雲，局部地區有驟雨。明日短暫時間有陽光，日間驟雨逐漸增多及有幾陣狂風雷暴，氣溫介乎27至32度。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。
展望周四初時有大驟雨及幾陣狂風雷暴，日間驟雨減少。隨後數日部分時間有陽光及酷熱，有一兩陣驟雨。
【07:30】今日上午7時30分，天文台錄得氣溫29.1度，相對濕度87%。一股西南氣流正影響華南沿岸及南海北部。
上午5時，颱風巴威集結在濟州以南約510公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，橫過東海，並繼續增強。
本港地區今日天氣預測大致天晴，但有幾陣驟雨。日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。展望周三稍後至周四初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴。隨後一兩日天色好轉，天氣炎熱。
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