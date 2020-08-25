真空包裝食物非無菌　專家提醒儲存不當可致食物中毒 (08:26)

肉毒桿菌「真空」繁殖快

陳子聰解釋，真空包裝食品原理是抽走包裝內的氧氣，令依賴氧氣生存的好氧菌（例如霉菌）難以生存，避免食物腐壞，但對於厭氧菌（例如肉毒桿菌）而言，則在無氧環境下更易加速繁殖。換言之，即使真空包裝內的食品看似沒有發霉或外觀異常，人依然有機會進食後出現食物中毒。

未經高溫處理須冷藏

陳子聰表示，一般食物工廠製作真空包裝食品，與罐頭製作過程一樣，會經過高溫處理，至少加熱至120℃消毒殺菌，才能在室溫下運輸及存放。若未經高溫處理，必須冷藏保存真空包裝食品。

陳子聰建議未經高溫處理的真空包裝食品，在室溫下不宜放置超過4小時；存放在雪櫃的冷凍格維持0℃至4℃，宜於1至2日內食用；存放在冷藏格（俗稱「冰格」）維持-18℃，可儲存超過一星期。

文：黃詠賢

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