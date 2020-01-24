新冠肺炎｜環保署明起為500前線人員安排檢測 (22:25)

環保署發言人表示，檢測屬自願性質，接受測試的環保署前線員工，主要負責在接待櫃位當值、外出執行環保法例或處理市民投訴、巡查戶外及室內處所及設施，包括污水渠及食肆廚房等。獲安排接受檢測的，亦包括綠在區區和社區回收中心的營辦團體，以及負責上門收集廢電器電子產品的WEEE‧PARK營辦商人員。

發言人稱，是次檢測的樣本採集，將由檢測承辦商派出經訓練及合資格人員，以鼻腔和咽喉合併拭子採樣方式進行。檢測承辦商須派員到環保署指定的4個地點為相關人員採集樣本，再將樣本送往其化驗室進行檢測，並將結果通知環保署。

環保署預計，檢測工作會於8月27日完成，凡呈陽性的檢測個案，檢測承辦商須將有關檢測樣本的序號通知環保署及衛生署衛生防護中心進一步跟進。整個檢測過程中，樣本瓶上不會標示任何個人資料，檢測承辦商只會獲知檢測樣本的序號，不會獲得或備存參與檢測員工的個人資料，樣本亦將於檢測計劃完成後銷毁。

環保署會為各檢測場地採取適當的防護措施，所有進入場地的人必須先量度體溫及使用酒精搓手液，樣本採集區設有分隔設施，並有適當指示，讓參與檢測的人在等候或檢測過程中都保持社交距離。

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