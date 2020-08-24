25歲廚師涉非法集結襲警　官今裁表證成立 (19:55)

被告認非法集結 否認襲警

被告劉禮彥（25歲）為廚師，他承認2019年11月11日在港鐵紅磡站A出口連接理工大學的行人天橋、近理工大學一帶非法集結；但否認同日在該天橋附近的理工大學平台上，襲擊高級警員A及損壞其眼鏡。就非法集結控罪，控方案情指出，理大的閉路電視拍到，被告當日早上曾用圍欄阻塞涉案行人天橋，以及從天橋上扔圍欄到紅磡海底隧道入口。

現晉升為警長的A今（24日）作供憶述，當天早上7時許身穿便衣、佩備防暴頭盔及警棍等裝備到涉案行人天橋上執行任務，看到一名黑衣人搬動兩個膠圍欄阻塞天橋，遂上前追截，該黑衣人向理大方向跑走。

A其後在理大平台把穿黑衣的被告誤當作為該黑衣人，並從後上前箍着被告，嘗試將被告壓在地上，但被告不斷掙扎，其間A的頭盔及眼鏡先後飛脫。被告又用頭向後撼A右眼。及後被告被壓在地時再掙扎，A逐用警棍打被告小腿。A隨後驗傷，發現右眼角擦損及微腫，右手亦有擦損；其眼鏡則失去鏡片及變形。

警事後看片段才知道認錯人

控方主問時，A承認他在事發後看閉路電視片段，才發現當時錯認被告為搬膠欄的人。另在辯方盤問下，A承認在片段中無法看到自己被撼；又同意他的眼鏡有可能是其他人踩爛：「如果係被告唔小心，眼鏡唔會爛成咁」。

被告劉禮彥被控於去年11月11日在紅磡站近A出口天橋涉嫌參與非法集結和襲擊警務人員A。

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