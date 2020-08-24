新冠肺炎｜張宇人：政府做法不能與疫情共存　倡業界配合下重開晚市 (19:20)

他批評，現時政府做法不能與疫情共存，不能開晚市，飲食業不能生存下去。他指出，業界希望政府讓飲食業朝6晚12營業，而麻將館、卡啦OK、酒吧、夜總會則晚6朝6，客人只能光顧兩小時；在相隔1.5米一枱等措施不變下，做到4人一枱，這樣業界才有生存空間，不會倒閉。

他表示，業界會有措施助政府抗疫，如用即棄餐具、出菜和執枱由不同員工處理，在政府協助下引入更多電子收費等。他稱，早前與食環署會面時討論到室內空氣流通問題，他指出改善抽氣或有困難，包括建築圖則、能否用空氣清新機代替等。

他說，將向張建宗提出短中長期的3個「希望」，短期希望政府為食肆以呎數計提供資助；中期希望財政司長少收飲食業6個月差餉；長期希望政府為業界交兩個月租金。

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