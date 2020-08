新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:00)

○深水埗區

石硤尾商場

西九龍中心

北河街市政大廈

海麗商場

○油尖旺

美麗華廣場A座

信和中心

瓊華中心

圓方

香港粵海酒店

T.O.P This is our place

新望大廈 麥當勞

友誠商業中心 大家樂

通菜街111號 風味園茶餐廳

百誠大廈 大家樂

白加士街 麥奀雲吞麵世家

港景匯商場

○九龍城區

九龍城法院大樓

○觀塘

藍田綜合大樓

○東區

西灣河市政大廈

興華廣場

安明閣 大快活

○葵青

葵涌廣場

○荃灣

城門隧道行政大樓

愉景新城商場 Chef's Stage Kitchen

○灣仔

灣仔街市

○中西區

海富中心 麥當勞

海富中心 米線陣

○屯門區

新都商場

屯門中央廣場

良景廣場

良景廣場 金大班、意樂餐廳

○元朗區

天耀廣場

天盛商場

港鐵天水圍站

T Town

天瑞商場

○沙田

美田商場

新城市廣場

沙田娛樂城 富臨漁港

新翠商場 肯德基、麥當勞

○西貢

富康花園商場

富亨邨商場 大家樂

寶蓮樓 華輝餐廳

華樂樓 陸宜居茶餐廳

○離島

富豪機場酒店

資料來源:衛生防護中心(截至8月23日)

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽:

