新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:00)

本港今日（24日）新增9宗新型冠狀病毒確診個案，當中7宗屬本地感染。本文整理近7天（8月18至24日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:35報道：新冠肺炎｜今增9宗確診 7屬本地感染 第三波疫情首現單位數
○深水埗區
石硤尾商場
西九龍中心
北河街市政大廈
海麗商場
○油尖旺
美麗華廣場A座
信和中心
瓊華中心
圓方
香港粵海酒店
T.O.P This is our place
新望大廈 麥當勞
友誠商業中心 大家樂
通菜街111號 風味園茶餐廳
百誠大廈 大家樂
白加士街 麥奀雲吞麵世家
港景匯商場
○九龍城區
九龍城法院大樓
○觀塘
藍田綜合大樓
○東區
西灣河市政大廈
興華廣場
安明閣 大快活
○葵青
葵涌廣場
○荃灣
城門隧道行政大樓
愉景新城商場 Chef's Stage Kitchen
○灣仔
灣仔街市
○中西區
海富中心 麥當勞
海富中心 米線陣
○屯門區
新都商場
屯門中央廣場
良景廣場
良景廣場 金大班、意樂餐廳
○元朗區
天耀廣場
天盛商場
港鐵天水圍站
T Town
天瑞商場
○沙田
美田商場
新城市廣場
沙田娛樂城 富臨漁港
新翠商場 肯德基、麥當勞
○西貢
富康花園商場
富亨邨商場 大家樂
寶蓮樓 華輝餐廳
華樂樓 陸宜居茶餐廳
○離島
富豪機場酒店
資料來源：衛生防護中心（截至8月23日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
8月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月20日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月19日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月18日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月17日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月16日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月15日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月14日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月13日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月12日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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