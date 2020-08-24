許智峯私人檢控開槍警及撞人的士司機　官准律政司撤控申請 (18:03)

就開槍警員的案件，許智峯早前向該警員控以蓄意射擊、發射槍彈罔顧他人安全，以及處理槍械可能傷害或危害他人罪。律政司一方表示，警方獨立調查小組早前展開調查，並把調查結果和相關證據呈交予律政司，包括市民和警方證人的證人陳述書、現場車輛的行車攝錄影片、警員對相關影片的逐格分析，以及被告的證人陳述書等。

律政司一方又指出，證據顯示該警員當時為防止罪案或自衛而使用合法和合理武力，證據同時不足以確立警員使用佩槍超出法律的准許或賦權，又認為沒足夠證據支持被告的行為非法或罔顧後果。

至於的士司機鄭國泉的案件，許智峯早前向鄭國泉控以一項危險駕駛罪。律政司一方表示，警方把調查結果和相關證據呈予律政司，包括4名市民證人和被告的證人陳述書、深水埗警署的閉路電視片段、被告與的士公司和其他的士司機的對話錄音、法證專家對「公開來源」錄像的法理鑑證，以及警方對有關影片的逐格分析。

律政司一方指出，證據顯示被告遭一些襲擊者用武器攻擊，撞車後有3人從的士下車，證據不足以確立被告案發時正控制的士或危險地駕駛。

許智峯就法庭撤銷私人檢控感到失望及憤怒，指摘律政司長鄭若驊推翻法庭傳票決定，是向事主的傷口撒鹽。他表示，事主目前仍未康復，事件發生至今，對他們的身心造成嚴重傷害，律政司卻以扼殺公民透過法治、以私人檢控爭取公義的權利，以政治、人治凌駕法治。

許智峯批評律政司指兩案件「證據不足」的說法無法令人接受，指摘律政司表明不會公開調查報告是黑箱作業，十分荒謬。許智峯強調，會與律師團隊商討，考慮提出司法覆核。

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