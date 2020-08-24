地盤工涉襲警控方申千條手機信息呈堂　官稱考慮接納兩條信息 (17:30)

被告岑曉麟（25歲）否認暴動及襲擊致造成身體傷害罪，但承認暴動罪的非法集結交替控罪。

辯方反對把被告手機內的信息呈堂，稱控方在審前覆核及開案陳辭均沒有表示會依賴那些信息，認為信息是「文宣Group」及被告與友人的對話，內容與本案無關。

法官郭啟安着控方大狀吳美華舉例說服他，吳美華表示被告曾說「睇下警總情況點，需要救人我都會去」，但郭官聽畢後直言「關咩事呀？最多證明到非法集結，佢都認咗啦」，直指信息跟施襲行為及意圖無關。吳美華堅稱自己有權使用證據，郭官則反駁：「如果你要有權用盡都冇辦法，我希望你用得恰當及公道啲。」

吳美華又列舉「話佢哋煽風點火」、「學佢哋指鹿為馬」的信息，是被告事後指控警員煽動群眾，想影響輿論，形容被告「戾橫折曲」，信息能反映被告的可信性。郭官最後決定只考慮這兩條信息，拒接納其他信息，明早續審時會裁定信息能否呈堂。

其他報道：陳彥霖死因研訊 陳母供稱女兒精神失常：唔係平時見到嘅阿囡

其他報道：今年7月香港有紀錄最熱 專家分析：熱夜增死亡風險

其他報道：有線集團財務總裁：「3名同事離職」屬調整架構 不影響日常運作編採自主