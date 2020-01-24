新華社點名斥中大學生會以「暴大人」沾沾自喜　教育局：學生會意見不代表大學立場 (22:50)

學生會的家書提及，新生選擇中大「也許是被『暴大（暴力大學）人』過去一年之勇氣而感動」，重提去年11月有一眾中大人及市民，以肉身抵擋子彈水炮保衛校園，指出中大人不因強權打壓而自我噤聲，稱「暴大人」之名是由數以百計或被捕或受傷的中大人，以血汗及青春換來，盼「每位中大人親身體現及傳承，將反抗的精神延續，響徹整個山城上下」 。

新華社文章批評，中大學生會的家書內容「包藏禍心、惡意滿滿」，「明明是聚眾暴亂，卻說是『誓死保衛校園』；明明觸犯法律，卻對『暴大人』的稱謂沾沾自喜」，指摘學生會「將暴力美化、正當化，堪稱又一篇『黑暴』的『洗腦檄文』」。文章指出，反修例風波中，「暴徒」一度強佔中大校園，並四處縱火、打砸設施、投擲汽油彈、攻擊過往車輛及警員，致使學校淪為「戰場」和「兵工廠」。

文章又指出，該家書「只是香港教育亂象的冰山一角」，批評香港教育系統百弊叢生，有煽動學生仇視內地的「毒教材」、「毒老師」，又指稱有人散播歪曲歷史、反中亂港言論的「毒考題」。

教育局回應新華社文章，表示大學學生會的意見並不代表大學立場。教育局亦指出，去年中大一度被「暴力分子」佔據，令追求學問的地方成暴力溫牀，校園儼如「兵工廠」及受破壞，是沉痛的教訓。教育局強調，任何人不可以言論自由或學術自由作為藉口，掩飾或美化暴力言論及行為，誤導其他人認同，甚至參與其中。

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