立法會議員延任民主派去留遵從「兩門檻」　盼廣泛辯論利弊判斷 (15:55)

鍾庭耀上周曾建議設兩門檻，分別定於剔除「無意見」者後，整體受訪者過半數有同一傾向、或民主派支持者超過三分之二有同一傾向，民主派便應跟從。胡志偉稱，鍾庭耀於會上亦建議上述門檻，民主黨會遵從有關安排。

胡志偉透露，鍾庭耀希望邀請中大民調加入，預料會與中大新聞與傳播學院院長李立峯團隊協作。他表示，展開民調前會有廣泛辯論，希望更多市民就利弊作判斷，以助解開爭議。

林卓廷稱，目前陸續有傳媒安排辯論，引述鍾庭耀稱，希望民調前社會多理解大家理念，最重要是表態時是否明白後果。他稱，如棄守戰線，要面對嚴重後果，市民要想清楚是否準備好面對明日大嶼、大灣區投票、健康碼等「惡法」。

被問到民主派會否跟隨方案，胡志偉稱要再討論考慮；至於若未達去留門檻應如何做，胡志偉稱是其政治責任、判斷，要民主派進一步探討。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華稱，門檻設計是因一般政治決策，都是以過半為準則，同時香港亦會以三分之二做門檻，認為較易理解；他亦稱，如重大決策採用簡單多數制通過，風險較高，舉例英國脫歐公投取態差距亦很小。至於民調樣本人數，鍾劍華稱初步決定約2000至3000人之間。

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