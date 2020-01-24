女社工涉拒示身分證控阻差辦公　警：被告持黃傘叫「黑警垃圾」疑屬帶頭人 (15:30)

被告林曉樺被控去年8月25日，在荃灣街市街和眾安街交界的香港電訊1010店外，阻撓女督察梁敏儀執行職務。她另被控一項未能在規定下出示身分證明文件的交替控罪。

時任港島區機動部隊第四隊指揮官梁敏儀供稱，當時案發地點約100人聚集，她曾呼籲示威者離開，惟遭對方指罵和叫囂。其間她看到被告手持黃傘大叫「黑警垃圾」，背後的群眾和應，故懷疑被告屬帶頭人，遂要求對方出示身分證。

梁敏儀表示，被告在警告下仍拒絕出示身分證，同時要求警員出示委任證，最終被捕。她又說，當時認為被告的要求不合理和影響警隊行動，故拒絕出示委任證。她在盤問下同意，當時出示委任證較麻煩，但仍可做到。

辯方在盤問下指出，《警察通例》規定軍裝警員應在市民要求下出示委任證，他們的制服亦有位置供警員擺放委任證，質疑梁敏儀故意不擺放。梁敏儀回應稱「冇規定要放」，又稱她當時穿軍裝，故被告的要求不合理，但確認被告有相關權利。

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