3公司涉港珠澳大橋工作台倒塌意外　奧雅納罪名不成立　另兩公司罪成各罰3萬元 (14:09)

被告為負責合約管理及監督承建商工作的奧雅納工程顧問、其前僱員黃君皓、僱用工人的棚架分判商WSS Engineering Systems Limited，以及供應工人的聯合建築及人力資源有限公司。

奧雅納被控「沒有設置及保持安全的工業裝置及工作系統」和「沒有提供所需的資料、指導、訓練及監督以確保在工業經營中僱用的人工作安全」罪，WSS和聯合建築被控「沒有確保僱員的安全及健康」罪。黃君皓則被控「故意作出任何相當可能危及受僱人本人或他人的事情」罪，裁判官早前基於證據不足，裁定黃君皓毋須答辯，他今日亦獲裁判官批出訟費。

裁判官指出，奧雅納曾向主要承建商香港寶嘉建築有限公司投訴，拆卸工作台的施工章程未妥善獲批，惟寶嘉沒妥當處理，反映奧雅納對涉案工程沒有實際控制或管理權，否則奧雅納可阻止地盤進行涉案工程，認為奧雅納不符《工廠及工業經營條例》中「東主」的定義，裁定奧雅納罪名不成立。

至於WSS和聯合建築，裁判官認為兩間公司未有積極確保僱員的安全，亦沒有為工人進行安全培訓，反而「隻眼開隻眼閉」，認爲兩間公司沒有履行作爲僱主的責任，故裁定兩間公司違反法定責任，各罰款3萬元。

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