黎智英涉刑恐記者表證成立　警誡稱「搞」事主意思是找律師或報警 (11:30)

控方傳召事主X的同事Y作供。Y透露自1996年加入東方日報，案發當日首先被派往黎智英寓所監察，後來駕車跟隨黎智英到維多利亞公園。Y供稱，當日彌撒結束後，他原先舉機拍攝李柱銘，惟突然聽到黎智英在罵同事X，遂馬上拍攝黎智英，並稱對方當時「似係講粗口」。辯方問及《東方日報》在2014至2017年期間是否經常派員跟蹤黎智英，Y說「可以咁講」。

黎稱事主案發時「好aggressive」令他憤怒

庭上亦播放黎智英與警方會面的錄影片段，片中何俊仁在旁陪伴，警員郭志浩引述黎智英案發時向事主X所言，包括「我X你老X，你唔好咁近影我，我實搵人搞X你」。黎智英承認曾以類似說話罵X，稱《東方日報》已派記者「24小時跟咗我3年」，又形容X在案發時「好aggressive」，令他感到憤怒。

警員郭志浩遲疑片刻，詢問「咩叫aggressive？」，黎智英再解釋X「兜口兜面影住我，挑撥我」。警員隨後詢問黎智英口中的「搞」是甚麼意思，黎指出「搞」的意思是他可能會找律師，向法庭申禁制令，又或是報警。黎智英並強調「我斯文人，唔會用好似黑社會方法搞佢」，但承認自己當時是「衝口而出」。

黎智英被控2017年6月4日晚上，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭的位置，恐嚇事主X會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。案件將押後至8月28日作結案陳辭。

【案件編號：WKCC956/20】

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