全民檢測｜梁子超：僅減少約三分之一活性傳播　許樹昌：多人參與「有一定作用」 (12:15)

梁子超估計，全民檢測最多只能減低約三分之一的活性傳播，並不能代替現有方法，包括市民須留在家中、針對有病徵者要盡快檢測、追蹤源頭等，才可有效終止傳播鏈。他又稱，即使截斷傳播鏈，本港也須做好檢疫，防止輸入個案。

大量市民聚集採樣 當局應考慮如何減低感染風險

梁子超指出，全民檢測以拭子的方式採樣，最大問題是有大量市民須到現場聚集，包括無病徵的人會除口罩採樣，政府應考慮如何減低交叉感染風險，以釋除公眾疑慮。他又認為安老院舍員工不應參與採樣工作，防止將病毒帶入院舍。

許樹昌又認為，現時可網上預約，加上市民可到過百個場地進行檢測，相信能減少人群聚集。他表示，如只有少部分人參與檢測，便會有隱形患者在社區遊走，無法截斷傳播鏈。

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