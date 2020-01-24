工權會統計疑因工作染疫個案至少319宗　促新冠肺炎納職業病 (19:59)

工業傷亡權益會統計今年1月23日至8月20日的確診個案，疑因工作感染個案至少319宗，包括碼頭工人涉至少60宗，其次為飲食業涉及48宗。工權會引述勞工處回覆，截至7月22日，處方正跟進86宗懷疑因工作感染新冠病毒個案，惟據會方統計同期至少165宗個案，即最少近半未獲跟進。處方跟進的個案中，有57宗由僱主呈報，僅有7宗僱主承認責任，工權會認為落差之大反映染病僱員毫無保障。

工權會稱，有確診工友於工作期間接觸大量人群，而工作地區亦有大量確診個案，惟僱主並無主動向勞工處呈報工傷個案。會方擔心，若勞工處不主動跟進，類似個案將不了了之。

勞福局長羅致光今年4月曾於其網誌表示，即使新冠病毒感染不屬《僱員補償條例》指定的職業病，僱員仍可根據條例向僱主追討補償。工權會認為，從僱主呈報個案數字反映此說法失效，促請政府盡快將新冠病毒感染納入職業病範圍。

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