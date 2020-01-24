新冠肺炎｜東區醫院病人初步陽性　7月底曾檢測陰性　52病人列密切接觸 (17:13)

8月初肺片檢查未見異樣

女病人為印尼傭工，她7月27日因白血病預約入院做化療，入院當日曾接受新冠病毒檢測，結果呈陰性；她曾發燒，於8月3日接受肺片檢查未見異樣，在8月9日肺片有「少少花」，8月13日出現乾咳，昨日（22日）發燒情況變嚴重，肺片亦「更花」，於是再為她作檢測，結果呈初步陽性。病人在院內曾入住兩間病房，有關病房均沒有確診者入住過。曾同病房的52人列為密切接觸者。

外傭沒送檢疫 張竹君認溝通「甩漏」

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其僱主7月底確診時，外傭已入院接受治療，並承認由於檢疫令的執行由另一隊伍負責，中間有溝通「甩漏」，「啱啱碰着剛剛」，致外傭沒有送往檢疫。她補充，會研究改善方法，例如電子化程序，方便跟進。

所有曾為該病人提供治療及護理的醫護人員均有按指引佩戴防護裝備，故未有醫護人員被列密切接觸者，將進行新冠病毒檢測及醫學監察。院方已安排徹底消毒及清潔病人曾入住的內科病房。

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