新冠肺炎｜待履新外傭明起可登記預約免費病毒檢測　8．25起到港灣道體育館採樣 (16:00)

勞工處今宣布（23日）擴大外傭檢測範圍，舊僱傭合約已屆滿或終止，並正等待到新僱主家庭履新的外傭，明日（24日）起可登記預約接受新型冠狀病毒檢測服務，檢測屬自願性質，費用全免；外傭須以電話登記預約，並在指定時段到港灣道體育館的樣本採集中心採樣，中心將於8月25日開始服務，運作至9月30日。勞工處表示，如有外傭須入住住宿設施一段時間以等候轉換僱主，他可於適當時候再次進行檢測，尤其到新僱主家庭履新前；處方亦建議僱主在新外傭到家庭履新前，讓外傭出示有效的陰性檢測結果。
上述外傭明日起，可於每日上午9時至晚上9時透過登記熱線1836 133預約，熱線不提供即日預約服務，未經預約的檢測服務要求將不獲受理。
採集中心8月25日起，每日上午8時30分至晚上8時開放，檢測結果將在採集樣本後約兩至三日透過電話短訊通知參加者，檢測結果呈陽性的個案將轉交衛生署衛生防護中心跟進。
電話預約服務中心的當值人員會登記外傭的姓名、香港身分證號碼及或護照號碼，以及手提電話號碼，並要求外傭提供入境事務處發出的最新簽證上所顯示的檔案編號及逗留期限，或入境處就申請簽證或以訪客身分延長逗留期限而發出的文件上所顯示的檔案編號或申請日期等資料。
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