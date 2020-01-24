新冠肺炎｜今增25宗確診　19屬本地感染　貨櫃碼頭增一72歲司機染疫居慈雲山 (16:36)

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葵青（葵涌）貨櫃碼頭群組：新增一宗確診（個案4660），為72歲貨櫃車男司機，住在慈雲山。他並非宏記港務操作有限公司員工，其所屬的公司早前已有3人確診。他主要在車上吃飯及休息，未有使用碼頭的休息室及其他公共設施。

衛生防護中心至今已完成檢測約6800個與貨櫃碼頭相關的樣本。

6宗輸入個案：

．個案4659：20歲男子，從孟加拉抵港，無病徵

．個案4666，43歲男子，為海員，他所屬的船從馬來西亞抵港後停在海面檢疫，該船至今累計有9人確診，其他船員須延長檢疫14天

．4宗從印度輸入個案：當中3人為一家人（個案4673、4674、4675，分別為3歲男童、4歲女童及30歲女子），另一人為47歲男子（個案4680），4人均無病徵