全港約26.6萬隻麻雀　觀鳥會：休憩區出沒數量減或與疫情有關 (18:30)

香港觀鳥會今年已是第5年進行麻雀調查，受疫情影響，該會未有公開招募市民擔任調查員，改為由受過專業訓練的職員及義工，按87條路線統計兩旁麻雀的數量、行為、鳥巢數目及位置。結果顯示，本港約有26.6萬隻麻雀，較去年24.3萬隻增加約9.5%。該會從過去5年的調查結果推斷，認為麻雀數量並沒有受到疫情影響，整體無明顯增多或減少趨勢。按不同土地用途區分，商業和康樂及休憩區的麻雀數目明顯減少，住宅、工業、農業及鄉村的麻雀數目則維持穩定。

各區以屯門錄得最多麻雀，每條調查路線錄得平均逾120多隻，其餘依次為深水埗（約120隻）、沙田（約100隻），估計與人口密度高及舊樓較多有關。調查又發現109個鳥巢，較去年增加約40個。香港觀鳥會高級研究專員彭俊超博士表示，麻雀適應香港市區的環境，約九成鳥巢在人為建築物上，分別在排水口或氣口、冷氣機底和大廈外牆等。

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