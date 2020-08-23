新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:49)

本港今日（23日）新增25宗新型冠狀病毒確診個案，當中19宗屬本地感染。本文整理近7天（8月17至23日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。相關報道：今增25宗確診 19屬本地感染 貨櫃碼頭增一72歲司機染疫居慈雲山
○深水埗區
西九龍中心
元州商場
榮吉工業大廈 開花結果
石硤尾商場
○油尖旺區
美麗華廣場A座
瓊華中心
通菜街111號 風味園茶餐廳
新望大廈 麥當勞
T.O.P This is our place
福苑 南記粉麵
The Forest
友誠商業中心 大家樂
帝京酒店
香港粵海酒店
圓方
○觀塘區
藍田綜合大樓
秀茂坪商場 大家樂、唐記包點
○黃大仙區
荷里活廣場
○九龍城區
黃埔新天地百寶坊 翠河餐廳
九龍城法院大樓
○東區
西灣河市政大廈
興華廣場
漁灣街市
健威坊
○葵青
葵涌廣場
○荃灣
愉景新城商場 Chef's Stage Kitchen
○灣仔
北海中心 稻香
灣仔街市
○中西區
永安中心
○屯門區
屯門中央廣場
良景廣場 金大班、意樂餐廳
欣田邨悦田樓 安泰燒臘餐廳
新都商場
欣田邨欣田街市 唐記包點
○元朗區
天耀廣場
天盛商場
朗屏商場
港鐵天水圍站
○沙田
新翠商場 肯德基、麥當勞
新城市廣場
美田商場
○西貢
富康花園商場
○大埔
寶蓮樓 華輝餐廳
華樂樓 陸宜居茶餐廳
富亨邨商場 大家樂
大埔綜合大樓
○離島
富豪機場酒店
資料來源：衛生防護中心（截至8月23日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
8月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月20日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月19日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月18日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月17日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月16日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月15日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月14日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月13日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月12日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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