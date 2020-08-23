有市民自6月失業　嘆「洗碗都不請人」 (16:12)

阿基以往於酒店做外判的洗廚房工作，但隨政府實施多項社交距離措施，相關人手需求大減，已失業半年，曾考慮轉行做保安，卻同因疫情不開班而無法考保安牌。他表示，不想靠綜援，想開工自力更生，現只餘數千元積蓄。

2017年大學畢業的Karen原本從事零售業，但自6月失業，其母親因4年前中風，已花光積蓄治病，她頓成家中經濟支柱。她說，近日晚晚失眠，影響情緒，一直在找工作但未有回音。對於日前政務司長張建宗的「洗碗都是工作經驗論」感無奈，稱洗碗都不請人。

社協於本月4日至14日訪問336名基層市民，5月至7月期間失業的人達28.4%，當中逾75%失業者連續失業3個月或以上。近半受訪者要動用儲蓄支持生活，更有43.5%受訪者表示要「食少餐」；60.4%人感到精神壓力大，甚至失眠。疫情下，不少服務轉至網上，惟因不懂上網，僅有20%受訪者循網上渠道找工作。

社協社區組織幹事施麗珊批評，政府的支援措施無助基層市民，促請政府設立失業援助金，引用調查數字建議津貼金額為月薪一半。

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