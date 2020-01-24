海關水警破走私案檢12隻狗及3700萬元貨物　不排除狗主走私愛犬到內地團聚 (12:39)

上周五（21日）晚上8時20分，水警於梅窩碼頭發現兩艘未有亮航行燈的快艇駛近石壆徘徊，一輛輕型貨車及一輛中型貨車隨後駛至碼頭對開空地，3名男子將貨物由貨車搬上快艇，快艇其後駛往長洲方向。

其後，再有一輛藍色中型貨車駛至同一空地，另一艘快艇泊岸，3名男子繼續搬運貨物，水警人員上前執法，搬貨男子及貨車司機登上快艇逃去，水警小艇追截，在長洲附近發現第一艘載有貨物的快艇。

水警在快艇檢獲80箱貨物，另發現4個膠籠，共載有12隻狗，膠籠空間不足夠相關的狗活動。警方經調查後，以涉嫌非法入境、殘酷對待動物、企圖輸出未列艙單貨物、拒絕停航等罪，拘捕快艇上兩名內地男子。案中另一艘快艇則在南面邊界逃離香港水域，案件交由海關及水警總區重案組接手調查。

檢獲12隻狗包括松鼠狗貴婦犬

行動中檢獲的12隻狗，分別有拉布拉多犬、松鼠狗、貴婦犬、約瑟爹利、摩天使及混種犬。水警亦於快艇及岸上合共檢獲202箱貨品，當中包括日本空運到港的高價食材、乾鮑、紅酒，另有電子產品及名牌衣物，市值約3700萬元，相信貨物原計劃運到廣東省。

海域調查組指揮官張國賢表示，檢獲狗隻均有晶片、已在港註冊，反映有主人飼養，不排除有居內地港人因疫情與寵物分隔，為逃避強制檢疫，以海路走私狗到內地團聚。張國賢表示，正透過漁護署聯絡狗主錄取口供，如有足夠證據或會作出檢控；狗隻暫交由愛護動物協會照顧。