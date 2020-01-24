本港12月全面實施數碼電視廣播　商經局籲模擬電視用戶盡快添置「機頂盒」 (12:13)

商務及經濟發展局今（23日）表示，今年12月將會終止模擬電視廣播，呼籲所有仍正使用模擬電視的住戶需要在餘下100日內添置數碼電視接收器材（機頂盒），否則將不能繼續接收本地免費電視節目。而正在領取特定社會援助計劃或屬於低收入的模擬電視住戶，無需再經過資產審查便可提出申請。
商經局稱，政府於今年一月委託香港社會服務聯會（社聯會）推出的「關愛基金數碼電視援助計劃」，至今已收到超過1.5萬宗申請，當中超過1.21萬個住戶已獲安排成功安裝數碼電視接收器材。
商經局表示，根據最新的調查結果顯示，截至今年7月，全港近九成半家庭已收看數碼電視，只有約2.6%，即大約6.8萬戶仍然使用模擬電視。
「關愛基金數碼電視援助計劃」將推行至2021年7月15日，商經局呼籲合資格的住戶應盡快申請，確保在12月終止模擬電視廣播前，有足夠時間處理申請及安排送貨。申請表格可於參與計劃的100個地區服務單位和18區民政諮詢中心索取，亦可在計劃網頁（digitaltv.hkcss.org.hk）下載，詳情可瀏覽網頁或致電2922 9230查詢。
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