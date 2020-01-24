本港12月全面實施數碼電視廣播　商經局籲模擬電視用戶盡快添置「機頂盒」 (12:13)

商務及經濟發展局今（23日）表示，今年12月將會終止模擬電視廣播，呼籲所有仍正使用模擬電視的住戶需要在餘下100日內添置數碼電視接收器材（機頂盒），否則將不能繼續接收本地免費電視節目。而正在領取特定社會援助計劃或屬於低收入的模擬電視住戶，無需再經過資產審查便可提出申請。