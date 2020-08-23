全民檢測｜陳肇始冀醫護放開偏見、陰謀論　籲市民參與檢測 (11:46)

供全民自願參與的新型冠狀病毒「普及社區檢測」計劃，將於9月1日開始。食物及衛生局長陳肇始今（23日）在網誌表示，個別醫護人員認為在新冠病毒疫情嚴峻下市民毋須檢測，甚至提議市民不應檢測，是抹殺檢測計劃有助阻斷社區傳播鏈和防控第三波疫情的作用，對防疫抗疫工作完全沒有幫助。她希望他們放開偏見和凡事陰謀論的思維，秉持公共衛生專業，將公共衛生及市民福祉放於個人立場之先。
陳肇始指出，第三波疫情依然非常嚴峻，儘管每天新增確診個案宗數自7月底高峰以來已回落，但整體數字仍處於高位，最新病毒株具更強傳播力，病毒傳播至安老院舍和長者或長期病患者使死亡率上升，外傭宿舍、港口人員感染群組仍增長，顯示大規模社區爆發和疫情反彈的風險仍相當高，香港面對最嚴峻的第三波疫情尚未完結。
陳肇始稱，新冠病毒非常狡猾，不單傳播力強，而且有繼續增強的趨勢，患者中有相當高比例、22.6%未必有病徵或病徵和病情非常輕微，這些患者未必會主動就醫或進行檢測，但仍具傳播病毒能力，在社區內會形成隱性傳播鏈。她強烈呼籲市民踴躍支持檢測計劃。
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