天氣｜天文台料明日酷熱有驟雨　本周中期驟雨增多有雷暴 (16:30)

【16:30】高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱天氣。今日（23日）下午本港大部分地區氣溫上升至33度或以上。本港地區今晚及明日天氣預測：大致天晴，局部地區有驟雨，最低氣溫約28度。明日日間酷熱，最高氣溫約33度。吹微風，明日漸轉吹和緩西南風。展望周二短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。隨後一兩日驟雨增多及有雷暴。
今日下午4時，強烈熱帶風暴巴威集結在沖繩島之西北偏西約310公里，預料向東北移動，時速約10公里，橫過東海，逐漸增強。
【07:50】上午7時50分，天文台錄得氣溫28.3度，相對濕度84%。酷熱天氣警告生效。高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。
上午8時，強烈熱帶風暴巴威集結在沖繩島以西約370公里，預料向東北移動，時速約12公里，橫過東海，並逐漸增強。
本港地區今日天氣預測大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，最高氣溫約33度。吹微風。展望未來一兩日部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。本周中期驟雨增多及有雷暴。
(天文台)
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