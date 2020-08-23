防曬4注意｜防曬勿忽略頭皮嘴唇　皮膚科醫生：膚色白較易曬傷 (08:30)

‧頭皮防曬傷可 開遮戴帽

頭皮都需要防曬，頭皮在長期暴曬下有機會曬傷。陳厚毅建議可用防紫外線的傘、戴帽或戴假髮，尤其是頭髮稀疏的人。此外，他提醒一般人亦較容易忽略於耳背及手背位置塗防曬乳。

‧嘴唇可用專用防曬唇膏

烈日當空下嘴唇都需要防曬，尤其是下唇特別容易患上皮膚癌。陳厚毅解釋，由於嘴唇長期接觸陽光，沒有防曬保護會加劇皮膚老化，有機會出現唇斑，建議塗上嘴唇專用防曬唇膏。

‧皮膚白易曬傷 皮膚癌風險較高

陳厚毅指出，皮膚白皙尤其要注重防曬，因皮膚較白易曬傷、易老化，患皮膚癌的風險亦較高；棕色或古銅色皮膚的人因天生黑色素較多，比較不易被紫外線傷害，相比白皙皮膚的人沒那麼容易曬傷。他補充，紫外線對皮膚的傷害日積月累，人到中年容易出現色斑、皺紋或皮膚癌等，建議從小就做足防曬措施。

‧曬傷勿弄破水泡 蘆薈助紓緩

陳厚毅提醒，如曬傷不要弄破水泡，讓傷口自然癒合。他指出蘆薈有助紓緩傷口，最重要是保持傷口清潔，避免細菌感染，減低皮膚留疤的機會。如情況嚴重，應諮詢醫生意見及早治療。

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