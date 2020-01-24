新冠肺炎｜社署檢測三日5院舍員工病毒陽性　梁子超：若分散不同院舍是嚴重警號 (23:20)

社署今晚（22日）回覆查詢指出，自8月14日為全港安老院、殘疾院舍及護養院員工，包括外地勞工、替工、全職及兼職員工等展開第二輪檢測，截至8月21日，共檢測約17,800個咽喉拭子樣本，至今有5個檢測樣本呈陽性，已轉介衛生署跟進。

翻查署方日前回覆，截至18日檢測超過8700個樣本中無樣本陽性。換言之，19至21日三日間化驗的9100個樣本，就有5個陽性；較第一輪計劃從32,600個樣本中驗出三個樣本陽性為高（其中兩個樣本經覆檢為陰性）。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，近日接連有兩間院舍有院友確診，加上多個院舍員工被驗出陽性，或反映正有感染源頭滲入院舍，擔心有可能出現爆發。他續稱，若5個陽性個案來自同一間院舍，或屬於已知曾爆疫的院舍，可能只是院內有病毒殘留，不會很大問題；但若5個個案分散在5個不同的新院舍，將是「嚴重警號」，病毒滲入原因待調查。

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