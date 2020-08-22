律政司介入許智峯私人檢控　涉駕車撞人的士司機鄭國泉索8.2萬訟費 (20:30)

文件顯示，鄭國泉委聘何君堯及另一律師為其代表律師，收費分別為每小時9400元及3600元，涉及由今年6月9日至8月21日期間，與申訴人許智峯、法庭、律政司等溝通，以及其他工作，共收取8.2萬元。

許智峯對被追討訟費感荒謬，認為一般刑事罪行被告脫罪才會追訟費，但是次私人檢控仍未開審便已被律政司介入；又批評何君堯「小家」，數萬元都要追討。許智峯亦認為，法庭判他賠償所有訟費予鄭國泉的機會極小。就另一宗律政司同樣已申請介入的西灣河開槍警案私人檢控，他暫無收到對方追回訟費。

律師文浩正表示，鄭國泉一方是按《裁判官條例》第124條申請索回訟費。根據該條例，若控方撤控，被告一方可向控方追討訟費，「𠵱家控方係律政司定係許智峯，係一個問題」，裁判官要決定被告一方是否可申訟費，如可以則要裁定被告可獲賠多少，以及費用和由誰支付。文浩正指出，在同一條例下，許智峯同樣可向律政司追討訟費。

律政司申請介入本案及撤銷傳票的聆訊，將於下周一（24日）舉行。

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