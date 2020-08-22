新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (22:02)

○深水埗

美麗華廣場A座

西九龍中心

元州商場

喜韻 意樂餐廳

榮吉工業大廈 開花結果

石硤尾商場

○油尖旺

瓊華中心

通菜街111號 風味園茶餐廳

新望大廈 麥當勞

T.O.P This is our place

福苑 南記粉麵

旺角 The Forest

信和中心

帝樂文娜公館

朗豪坊

友誠商業中心 大家樂

帝京酒店

香港粵海酒店

圓方

○觀塘

藍田綜合大樓

秀茂坪商場 大家樂

○黃大仙

荷里活廣場

○九龍城

簡志亮東九龍醫護中心

黃埔新天地百寶坊 翠河餐廳

○東區

西灣河市政大廈

健威坊 丼丼屋

興華廣場

漁灣街市

○葵青

葵涌廣場

新都會廣場 芽莊

○荃灣

愉景新城商場 Chef's Stage Kitchen

○灣仔區

北海中心 稻香

灣仔街市

○中西區

文華東方酒店

○屯門區

屯門中央廣場

良景廣場 金大班、意樂餐廳

大興花園一期商場

卓爾廣場

欣田邨悦田樓 安泰燒臘餐廳

新都商場

欣田邨欣田街市 唐記包點

○元朗區

天耀廣場

朗屏商場

○沙田

新翠商場 肯德基、麥當勞

新城市廣場

美田商場

大圍街市

○西貢

富康花園商場

○大埔

寶蓮樓 華輝餐廳

華樂樓 陸宜居茶餐廳

富亨邨商場 大家樂

大埔綜合大樓

○離島

富豪機場酒店

資料來源：衛生防護中心（截至8月22日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

8月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月20日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月19日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月18日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月17日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月16日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月15日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月14日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月13日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月12日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月10日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽