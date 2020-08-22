新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (22:02)

本港今日（22日）新增26宗新型冠狀病毒確診個案，當中24宗屬本地感染。本文整理近7天（8月16至22日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:32今增26宗確診24屬本地感染 葵青貨櫃碼頭共63個案
○深水埗
美麗華廣場A座
西九龍中心
元州商場
喜韻 意樂餐廳
榮吉工業大廈 開花結果
石硤尾商場
○油尖旺
瓊華中心
通菜街111號 風味園茶餐廳
新望大廈 麥當勞
T.O.P This is our place
福苑 南記粉麵
旺角 The Forest
信和中心
帝樂文娜公館
朗豪坊
友誠商業中心 大家樂
帝京酒店
香港粵海酒店
圓方
○觀塘
藍田綜合大樓
秀茂坪商場 大家樂
○黃大仙
荷里活廣場
○九龍城
簡志亮東九龍醫護中心
黃埔新天地百寶坊 翠河餐廳
○東區
西灣河市政大廈
健威坊 丼丼屋
興華廣場
漁灣街市
○葵青
葵涌廣場
新都會廣場 芽莊
○荃灣
愉景新城商場 Chef's Stage Kitchen
○灣仔區
北海中心 稻香
灣仔街市
○中西區
文華東方酒店
○屯門區
屯門中央廣場
良景廣場 金大班、意樂餐廳
大興花園一期商場
卓爾廣場
欣田邨悦田樓 安泰燒臘餐廳
新都商場
欣田邨欣田街市 唐記包點
○元朗區
天耀廣場
朗屏商場
○沙田
新翠商場 肯德基、麥當勞
新城市廣場
美田商場
大圍街市
○西貢
富康花園商場
○大埔
寶蓮樓 華輝餐廳
華樂樓 陸宜居茶餐廳
富亨邨商場 大家樂
大埔綜合大樓
○離島
富豪機場酒店
資料來源：衛生防護中心（截至8月22日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
8月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月20日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月19日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月18日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月17日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月16日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月15日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月14日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月13日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月12日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月10日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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