赤膊中年漢半夜青衣村屋偷胸圍 (18:11)

今早11時許，青衣大王下村一村屋一名29歲男子報案，表示其妻晾曬在屋外的4個胸圍不翼而飛，懷疑被盜。任職售貨員的賴先生與太太5月起租住大王下村一村屋單位，昨晚（21日）得悉數日內最少三戶被偷內衣，於是晾曬衣服時特意點算件數，詎料今早收衫時發現被盜去4個胸圍，共值1200元。

他引述業主指出，該村一向太平，甚少有盜竊案，業主在屋外裝有閉路電視，片段顯示半夜時分，一名赤膊上身、半禿頭、戴口罩的中年男子，伸手打開賴先生村屋前的矮閘，走到屋前伸手取去4個晾曬屋外的胸圍，然後離去，過程約30秒。

賴先生指出，其妻「驚又唔會太驚嘅，又唔會驚佢做啲咩，但係覺得好變態囉！」他說，從業主的閉路電視片段看到賊人容貌，「佢無著衫應該都係住附近，正常你無理由唔著衫」。他說：「唯有朝早起身就晾衫，入夜收返入去。」 他表示，警方已到場記錄口供及跟進案件。

另外，今早10時許，警方接報旺角山東街18號一唐樓單位，有6套晾曬在單位外走廊的女性內衣褲懷疑被盜去，價值約700元。