全民檢測｜張竹君籲無病徵市民參與　尋隱形個案助控疫　憂放寬限聚疫情易反彈 (18:00)

近日新增確診數字較早前的每日逾百宗回落，張竹君指出，雖然新增個案「整體趨勢慢慢向落」，但每日仍有20多宗個案，「唔係話真係跌得好快」，其中仍有7至8宗、甚至10多宗未知源頭的個案，「我哋就真係唔知個社區究竟有幾多無源頭個案」，她認為全民檢測或有助「知道多少少社區的情況」。

張竹君表示，以她所知政府對參與全民檢測的市民比例無特定目標，她呼籲參與計劃的市民提交樣本後，盡量留在家中，因一旦樣本對新冠病毒檢測呈陽性，衛生防護中心會由取樣前兩日起計，安排確診者的密切接觸者檢疫，參與全民檢測者盡量留家有助減少需追蹤的密切接觸者人數。醫管局總行政經理劉家獻表示，局方支持及會協助全民檢測，並支持市民參與計劃。

對於限聚令及晚市禁堂食等措施可否放寬，張竹君認為，現時每日確診數字與第二波疫情頂峰時差不多，「並唔係話控制晒個疫情」，若社交距離措施一放鬆，疫情「好容易就會反彈」，從公共衛生角度考慮，「當然希望愈少社交活動，就會愈有利防止病毒擴散」，但她相信政府檢視相關措施時不止考慮公共衛生，亦會考慮其他因素。

新冠肺炎 相關報道：

今增26宗確診24屬本地感染 葵青貨櫃碼頭共63個案

林鄭：視下周確診趨勢 逐步放寬處所限制 晚市堂食戲院美容院研重開

中央出錢 臨時醫院不招標 林鄭否認利益輸送 9．1推全民檢測

全民檢測｜陳肇始：全港設逾百採樣點 擬室內採樣 料選址康文署場地、學校、體育館