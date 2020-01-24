立法會下周五特別內會討論疫情　政府文件：「香港健康碼」因第三波疫情暫緩推行 (18:15)

政府文件指出，特區政府一直與廣東省政府及澳門政府在聯防聯控的工作框架下合作，以期在疫情穩定後逐步恢復粵港及港澳之間的跨境人流；透過新冠病毒檢測結果的互認和合乎相關標準的檢測機構，以及「健康碼」的使用，三地政府將推出先導計劃，互相豁免指定人士的強制檢疫安排。

政府表示，「香港健康碼」系統容許獲認可的香港檢測機構，上載合資格豁免強制檢疫的核酸檢測結果，結果呈陰性者可下載「香港健康碼」並轉換至「粵康碼」或「澳康碼」，作為入境廣東或澳門的健康申報用途。

而由廣東或澳門抵港的合資格者，亦可選擇使用「粵康碼」及「澳康碼」的轉碼功能，把檢測結果轉換至香港的電子健康申報表平台使用。惟本港在7月中旬爆發第三波疫情，政府暫緩推行先導計劃。

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