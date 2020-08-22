新冠肺炎｜今增26宗確診24屬本地感染　葵青貨櫃碼頭共63個案 (16:32)

截至今日（22日）凌晨零時，本港新增26宗新型冠狀病毒確診個案，其中24宗屬本地感染，兩宗為輸入個案；新增本地個案當中，17宗與早前的個案相關，7宗源頭不明。另外，今日有20多宗初步陽性個案。
●本地確診個案包括：
○葵青貨櫃碼頭群組：
．新增兩人確診，分別是吊機控制員（個案4640：56歲男子，8月18日發病）和船務文員（個案4638：53歲女子，8月15日發病）；兩人屬不同公司，亦非宏記港務操作有限公司員工
．個案4640所駕駛吊機有兩三人共用，需要檢疫
．個案4638船務文員在辦公室上班，沒去過碼頭休息室
．碼頭共63名員工確診，其中44人是宏記員工；衛生署已在碼頭收回並檢測6500個樣本
○的士司機
．新增個案源頭未明（個案4641，66歲男子，8月18日發病），駕駛市區的士
●輸入個案：
．兩宗輸入個案均為幼童，均乘坐8月14日AI314航班由印度來港，透過化驗糞便確診，分別是個案4639（3歲女童，無病徵）和個案4652（1歲男童，無病徵）
廣華洗腎病人確診 同場20洗腎病人安排醫學監察
另外，昨日（21日）初步確診的土瓜灣簡志亮醫生醫務所醫生（個案4655，58歲男子，無病徵），以及大角嘴「喜悅護老之家」一名院友（個案4654，64歲男子，無病徵），兩人今日確診。
該院友8月18日前曾在廣華醫院血液透析治療中心洗血，同場另外20名洗腎病人雖有戴口罩及與確診者「無乜接觸」，但醫院為謹慎起見，安排該批病人接受28日醫學監察；當日所有醫護人員有合適個人保護裝備，故毋須列為密切接觸者。
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