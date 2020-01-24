有線突解僱三資深工程部員工　新聞部逾230員工聯署表不滿 (20:20)

【20:20】有線新聞部員工聯署截至晚上8時，已有超過230人參與，包括港聞組、中國組主管及全體記者，還有財經台、編輯組、節目組、主播組、攝影組、導播組、美術設計組、新媒體部、資料室主管，以及各部門員工。

【17:23】有線電視表示，昨日有3名工程部員工離職，此乃是恆常的架構調整及人力資源的檢討。對於離職員工，有線電視亦已按照勞工法例作合理和充足的補償。此項安排不會影響新聞部之日常運作。

【15:59】截至今日（22日）下午1時，有197名有線新聞員工聯署，包括多組記者、採訪主任、編輯以及工程部員工，當中包括總採訪主任林穎茵、總主播王春媚、中國組採訪主任司徒元、編輯組總編輯黃逸㦤等。公開信上款是有線寬頻主席丹斯里拿督邱達昌及有線寬頻財務總裁郭子健。

聲明指出，被解僱的馮錦垣（細馮）、蘇家輝（三輝）和暨圖偉（Gary），由有線開台之初，至今服務逾20載，一直克盡職守，全力協助新聞部運作，負責工作由日常接收直播信號、處理採訪片段傳輸、解決錄影廠技術問題，至協助重大的外地採訪部署，形容為「日常運作的重要支柱」。

聲明又指出，新聞部現任管理層，包括新聞及公共事務副總經理謝燕娜、新聞總監陳興昌及李臻，向員工表示事前不知情，又稱獲告知三人離職對有線新聞沒有影響，令一眾員工極度憂慮，又形容新管理層的說法難令人釋疑。聲明表示，公司管理層兩星期前，毫無先兆、毫無原因下撤換新聞部最高掌舵人，今次再一次毫無先兆解僱工程部門三名資深員工，嚴重打擊了有線新聞部的士氣，令一眾員工感到極為心痛。聲明懇請公司管理層解釋連番人事變動原因，會否有否進一步裁員計劃等。

有線新聞本月中有高層變動。去年3月回巢有線新聞部、接替退休的趙應春出任執行董事的馮德雄，早前轉任顧問一職；而國際財經台英語新聞主管謝燕娜，早前擢升為新聞及公共事務副總經理，並主管新聞部，前無綫新聞及Now TV主播李臻，以及前亞視新聞及公共事務部副總裁陳興昌，早前一同出任有線新聞總監一職。

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