城大調查：約三成大學生社會幸福感低　四分一焦慮嚴重 (15:45)

城大社會及行為科學系正向教育研究室聯同中大、浸大、港大和教大的教研人員，於2017年9月至2020年6月期間追蹤研究本港大學生的幸福感，並以問卷和訪問形式調查近1000名大學生，了解其焦慮和抑鬱狀況、幸福感和是否感到人生有意義等。調查顯示，976名大學生中，分別有24.5%和15.7%受訪大學生的焦慮和抑鬱程度達嚴重水平。至於社會幸福感方面，即是否同意「我們的社會是一個理想的社會」或「我們的社會正逐漸發展成為一個較為理想的社會」等，有三成大學生同意程度屬低水平（即6分滿分中，同意程度只達1至3分）。

另外，研究於2017至2019年間，每年以問卷調查271名大學生。調查顯示，近3年大學生的幸福感及生活滿意度均下降；而社會幸福感亦有較顯著跌幅，2019年從3.5分跌至3.1分（6分滿分）。

城大社會及行為科學系副教授黎玉晶稱，難以判斷2019年的跌幅是否與去年社會事件有關，稱大學生受各方面因素影響，她建議政府提供渠道給青年人表達意見，並肯定青年人於社會服務中對社會的貢獻，以提升其幸福感。

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