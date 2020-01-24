港區國安法｜葉兆輝：香港居民淨遷移逾千人　憂國安法「會將年青人推出去」 (15:30)

《港區國安法》在港實施，引起不少港人憂慮。港大社會工作及社會行政學系教授葉兆輝在港台節目《香港家書》中表示，根據政府統計處最新的人口普查資料，香港居民淨遷移1200人，加上人口老化，擔心港區國安法加上經濟不景「會將年青人推出去」，他希望政府能夠小心處理國安法怎樣在香港實施、落實，釋除市民的顧慮。
葉兆輝引述政府統計處最新的人口普查資料，指出2020年中的人口為7,509,200人，相較2019年中增加1800人。而香港居民淨遷移的流出數目增加至20,900人，持單程證遷移到香港的數目為22,100，代表香港居民淨遷移1200人。
葉兆輝認同《港區國安法》為香港居民造成憂慮，「恐怕香港賴以成功的法治基石、司法獨立以及言論自由會消失」。葉兆輝相信來年的移民人數會持續上升，他認為香港需要設法維持競爭力，政府亦需要提供讓年輕人留在本港的動力。
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