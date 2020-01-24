入境處文書助理涉盜資料　被控公職失當、不誠實取用電腦6項罪　10月再訊不准保釋 (12:26)

入境處女文書助理涉於去年底至今年8月未獲授權進入入境處電腦，將政府高官、立法會議員、法官、裁判官、警務人員及其家屬的個人資料，交給通訊程式Telegram的起底平台負責人發放，疑令225名受害人被起底及網絡欺凌等。該名女文書助理今（22日）在東區裁判法院提堂，被控1項公職人員行為失當和5項不誠實取用電腦罪名，暫毋須答辯，案件押後10月19日再訊。
被告孔穎琛，25歲，報稱任入境處文書助理，今日被押到法庭應訊。主任裁判官錢禮不批准被告保釋，下令被告還押監房看管，並批准控方押後案件的申請，以讓控方作進一步調查，包括法證檢查入境處涉案桌上電腦、被告的手機和私人電腦等。
首項控罪為公職人員行為失當，指稱被告身為入境事務處文書助理，於2019年12月至2020年8月無合理辯解或理由而在執行公職的過程中，故意作出不當的行為，包括主動及應其他身分不詳的人以私人名義的要求，未獲授權而取用香港特區政府入境處的電腦，搜索、擷取、未獲授權下發放特定人物的個人資料。
其餘5項控罪為不誠實取用電腦，指稱被告分別於去年12月23日、今年1月24日、5月6日、6月15日和8月4日，為自己或他人獲益而不誠實地取用入境處的電腦。