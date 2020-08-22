天氣｜明日大致天晴酷熱　天文台料下周中期驟雨增多 (16:30)

【16:30】酷熱天氣警告生效。高空反氣旋為華南帶來普遍晴朗的天氣。本港今日（22日）下午多處地區氣溫上升至33度左右。
下午4時，熱帶風暴巴威集結在台北以東約200公里，預料向東北偏北移動，時速約12公里，移向東海，並逐漸增強。
本港地區今晚及明日（23日）天氣預測，大致天晴，局部地區有驟雨，初時新界有雷暴。明日日間酷熱，最高氣溫約33度，吹微風。展望隨後一兩日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。下周中期驟雨增多及有雷暴。
【07:40】上午7時40分，天文台錄得氣溫27.7度，相對濕度85%。酷熱天氣警告現正生效。
高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。
在上午8時，位於台灣以東的熱帶低氣壓集結在台北之東南約210公里，預料向北移動，時速約14公里，大致移向東海，並逐漸增強。
本港地區今日天氣預測大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，最高氣溫約34度。吹微風。
展望明日天氣酷熱，局部地區有驟雨。下周初有幾陣驟雨。
（天文台）
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