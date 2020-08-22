處暑．二十四節氣｜中醫教處暑養生　按穴3招養肺、明目、通鼻竅 (08:25)

處暑按摩穴位3招

1.列缺穴

位置：前臂橈側緣，橈骨莖突上方，腕橫紋上1.5寸位置。取穴方法以左右兩手虎口交叉，一手食指押在另一手的橈骨莖突上，食指尖到達（手腕）之凹陷處為列缺穴（見圖二）。

方法：揉按3至5分鐘

功效：滋養肺氣，利咽開聲

2.攢竹穴、魚腰穴、絲竹空穴

位置：攢竹穴位置於眉頭，魚腰穴在眉毛中央，絲竹空穴則在眉尖（見圖三）

方法：由眉頭的攢竹穴開始，沿着眉骨輕輕揉按3至5分鐘

功效：明目護眼

3.上星穴、迎香穴

位置：上星穴（見圖四）為頭頂正中線前髮際後一寸，迎香穴（見圖五）在鼻翼外緣

方法：兩個穴位各點按3至5分鐘

功效：通鼻竅，清頭目

備註 ：以上方法只供參考，如有不適應立刻停止；如有疑問，宜向註冊中醫或家庭醫生查詢。

文：何芍盈

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