處暑．二十四節氣｜中醫教處暑養生　按穴3招養肺、明目、通鼻竅 (08:25)

二十四節氣的處暑，表示暑氣將退伏而潛處。此時隨着陽氣漸消，氣溫稍降，並逐漸變得乾燥，惟中午氣溫仍高。註冊中醫鄧蕙盈分享處暑期間按摩穴位3方法，幫助養肺利咽、明目、通鼻竅以及清頭目。
處暑按摩穴位3招
1.列缺穴
位置：前臂橈側緣，橈骨莖突上方，腕橫紋上1.5寸位置。取穴方法以左右兩手虎口交叉，一手食指押在另一手的橈骨莖突上，食指尖到達（手腕）之凹陷處為列缺穴（見圖二）。
方法：揉按3至5分鐘
功效：滋養肺氣，利咽開聲
2.攢竹穴、魚腰穴、絲竹空穴
位置：攢竹穴位置於眉頭，魚腰穴在眉毛中央，絲竹空穴則在眉尖（見圖三）
方法：由眉頭的攢竹穴開始，沿着眉骨輕輕揉按3至5分鐘
功效：明目護眼
3.上星穴、迎香穴
位置：上星穴（見圖四）為頭頂正中線前髮際後一寸，迎香穴（見圖五）在鼻翼外緣
方法：兩個穴位各點按3至5分鐘
功效：通鼻竅，清頭目
備註 ：以上方法只供參考，如有不適應立刻停止；如有疑問，宜向註冊中醫或家庭醫生查詢。
文：何芍盈
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