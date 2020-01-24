調查：逾半私營教育機構不獲業主減租　教育中心聯盟促資助停面授課程期間一半租金 (22:30)

代表私營教育機構的教育中心聯盟調查發現，在2月到8月間，有51%教育中心表示業主多月以來完全沒有減租。聯盟估計全港三成教育中心不敵新型冠狀病毒疫情倒閉，認為租金是中心倒閉的原因，建議政府在稍後推出的第三輪防疫抗疫基金，向每間教育中心提供14萬租金補貼，即停止面授課程期間業界平均租金的一半，並涵蓋在上一輪基金不獲資助的興趣班、幼兒遊戲小組（Playgroup）等非註冊教育中心。
聯盟本月3日至12日，以網上問卷訪問逾1000名教育中心負責人。在2月至8月疫情期間，業界平均獲減租11%，但逾半教育中心稱業主多月以來沒減租。在上一輪防疫抗疫基金，每間註冊補習社獲一筆過4萬元資助，調查指出平均每間中心用超過九成資助交租。
教育中心聯盟發言人蘇迪希認為，租金是引致教育中心倒閉的原因，促請當局在第三輪防疫抗疫基金補貼教育中心的租金。他說業界2月起停止面授課堂，以業界月均租金35,000元計算，冀當局補貼停止面授課堂期間的一半租金，即14萬元；估計面授課堂至11月才能恢復。他又希望當局擴大資助範圍，涵蓋毋須向教育局註冊的教育中心。
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