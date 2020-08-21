入境處文書助理涉電腦系統取資料交起底平台　警稱有數百計個人資料 (20:47)

入境處回覆表示不宜評論，稱處方十分重視個人資料保安，並已制定內部指引及相關監管機制；入境處會定期傳閱內部指引，提醒員工必須嚴格遵守法例規定。處方稱，注重員工誠信和行為操守，如發現任何處理失當或人為疏忽情況，必定會嚴肅跟進及處理，絕不姑息員工的違規行為。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信稱，昨日在灣仔拘捕一名入職兩年的25歲入境處女文書助理，她涉嫌在去年起多次進入入境處的電腦系統，取得個人資料後，交給網上起底平台的負責人發放，她涉嫌違反「公職人員行為失當」及「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，同時亦違反高等法院去年頒發禁止公開警員資料的臨時禁制令。

譚威信說，自去年起，至少3800人遭「起底」，包括警察、公務員、法官、法律界人士、立法會議員、區議員等，他們的名字、電話、地址、相片、家人資料等被公開，他們收到大量電話滋擾、惡作劇來電、其個人資料被用作登記申請貸款及器官捐贈等。

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