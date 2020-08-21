新冠肺炎｜內地核酸檢測支援隊50成員抵港 (21:30)

內地中央電視台報道，50名內地核酸檢測支援隊成員今午經深圳灣口岸入境香港，有市民拉橫額及送花迎接，央視發布的片段顯示工聯會鄧家彪等人在場。港府表示，出席歡迎儀式的官員包括政制及內地事務局長曾國衞、食物及衛生局長陳肇始、食衛局常任秘書長（衛生）陳松青、衛生署長陳漢儀、醫管局行政總裁高拔陞，以及中聯辦副主任仇鴻。

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