新冠肺炎｜內地核酸檢測支援隊50成員抵港 (21:30)

新型冠狀病毒「普及社區檢測計劃」將由9月1日開始，「內地核酸檢測支援隊」50名成員今日（21日）抵港，港府今晚發稿歡迎，並稱「感謝中央政府積極回應特區政府的請求，迅速組成支援隊伍到港協助特區對抗這次嚴峻的疫情」。
內地中央電視台報道，50名內地核酸檢測支援隊成員今午經深圳灣口岸入境香港，有市民拉橫額及送花迎接，央視發布的片段顯示工聯會鄧家彪等人在場。港府表示，出席歡迎儀式的官員包括政制及內地事務局長曾國衞、食物及衛生局長陳肇始、食衛局常任秘書長（衛生）陳松青、衛生署長陳漢儀、醫管局行政總裁高拔陞，以及中聯辦副主任仇鴻。
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