地盤工涉襲擊案　警稱觀看片段近百次憑衣著步姿認出被告 (20:15)

被告岑曉麟（25歲）否認暴動及襲擊致造成身體傷害罪，但他承認一項不依期歸押罪。

隸屬商業罪案調查科情報組的偵緝警員朱家豪出庭作供，控方呈上免費報章《AM730》一宗報道的照片。朱供稱，照片左面是一名身穿黑衣，戴上口罩及印有白色標誌的深色鴨咀帽等衣著的男子，他伸出右手作揮拳動作，而右面灰衣男有痛苦表情。朱指出，照片與港台拍攝到警員被追打的新聞片段吻合。朱又分析影片稱，施襲者共揮拳兩次，第二拳打向警員頭部，又腳踢了警員一次。

朱被盤問時稱，沒有接受影像分析訓練，屬在職訓練，「平時查祈福黨睇好多舊屋邨CCTV」。辯方問，警員當時一直向前衝，會否是受襲警員「撞落去拳頭到」，朱表示「絕對不同意」。對於辯方表示片段未能看出警員受襲部位，朱不同意，稱自己看過相關片段近100次，「可能你睇一次唔深刻，但我睇咗10日，相信我比你深刻」。聆訊下周一續。

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