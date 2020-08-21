新冠肺炎｜防疫法例修訂刊憲　獲授權人員可要求提供與公共衛生相關資料 (17:45)

政府修訂《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章），賦權獲授權人員要求任何人提供或披露與公共衛生緊急事態攸關的資料，以助加強追蹤確診個案密切接觸者的工作。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今在疫情記者會表示，有關修訂主要希望較有彈性處理追蹤個案，過往因有大量個案難以追蹤，曾有護士、牙醫等醫護人員協助追蹤個案，冀能日後仍有其他公職人員幫助，處理個案追蹤工作。

獲授權人員可要求任何人提供或披露有關識別和追蹤可能已蒙受染病危險的人的資料，例如外遊紀錄、曾到訪處所或曾接觸的人等。不遵從有關要求，或提供虛假或具誤導性資料屬刑事罪行，違例者最高可被罰款10,000元及監禁6個月。市民可致電衛生防護中心熱線（2125 1111／2125 1122），查核獲授權人員身分。

《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）的有效期延長一個月至10月7日。政府指出，因應湖北省的疫情已持續穩定受控，特區政府由即日起取消限制湖北省居民以及抵港前14日內曾到訪湖北的非香港居民入境香港的措施。

《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）加入埃塞俄比亞為極高風險地區，要求登上抵港飛機前14日內曾到訪指定地區的到港者，預先進行病毒檢測並預訂檢疫酒店。生效日期為8月28日。

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